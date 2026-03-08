Ignorano le transenne e passeggiano nell' area a rischio | la segnalazione

Una segnalazione denuncia persone che ignorano le transenne e attraversano l’area a rischio, superando o scavalcando le barriere di sicurezza. Alcuni si siedono sulle panchine nel tratto interessato dai recenti crolli causati dalle mareggiate, mentre altri passeggiano nel tratto non ancora messo in sicurezza. La zona è stata interessata da eventi meteorologici estremi che hanno compromesso la stabilità delle strutture.

Superano o scavalcano delimitazioni e transenne, sedendosi sulle panchine nell'area a rischio o passeggiando nel tratto non attualmente sicuro, perchè interessato ai recenti crolli per via delle mareggiate. Accade sul lungomare Tafuri, nei Giardini del Mandorlo, a Torrione, come mostrano gli scatti di Guglielmo Gambardella. “Occorrerebbe qualche avviso affisso o più controlli per evitare rischi ai pedoni che trasgrediscono i divieti”, concludono alcuni residenti. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Lungomare Tafuri, cittadini oltre le transenne nell’area crollataOltre a mettere in pericolo la propria incolumità, chi viola le interdizioni potrebbe intralciare le operazioni di messa in sicurezza e gli... Torrione, transenne manomesse sul lungomare: appello a rispettare l’area a rischioLe transenne, precisano i promotori della segnalazione, non hanno una funzione meramente “delimitativa”, ma rappresentano un presidio di sicurezza...