Ieri in Campania – BigMama è riuscita a rientrare da Dubai | La paura di morire ti segna

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 7 marzo. Avellino – “Siamo a casa”. Con un messaggio secco e liberatorio sui social, BigMama mette fine a una settimana di paura e polemiche. Quello che doveva essere un semplice scalo tecnico di ritorno dalle Maldive si è trasformato in un incubo geopolitico per l’artista irpina. ( LEGGI QUI ) Benevento – Notte di paura in città, dove un’auto è stata gravemente danneggiata da un incendio divampato in via Lungo Sabato Matarazzo. Indagini in corso. ( LEGGI QUI ) Caserta – La Polizia di Stato ha emesso 29 daspo nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, già tutti denunciati alla locale Procura della Repubblica dalla Digos della Questura di Salerno, per i gravi disordini verificatisi lo scorso ottobre lungo l’autostrada A2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

BigMama è riuscita a rientrare in Italia da Dubai: “Vergogna a chi ci ha augurato di morire”Dopo essere rimasta bloccata a Dubai nei giorni in cui scoppiava la guerra in Iran, BigMama è riuscita a rientrare in Italia.

BigMama è riuscita a rientrare in Italia da Dubai: «Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani da casa e dalla nostra famiglia»E ancora: «Nella mia vita mi sono sempre schierata contro ogni tipo di guerra e continuerò a farlo.

