Ieri in Campania – BigMama è riuscita a rientrare da Dubai | La paura di morire ti segna

Da anteprima24.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri in Campania, BigMama è tornata da Dubai e ha raccontato la paura che ha provato in volo. La notizia riguarda anche la regione di Avellino, dove si è conclusa la giornata con il messaggio “Siamo a casa”. La giornata di sabato 7 marzo ha visto quindi il ritorno di una figura nota e alcuni aggiornamenti sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 7 marzo. Avellino – “Siamo a casa”. Con un messaggio secco e liberatorio sui social, BigMama mette fine a una settimana di paura e polemiche. Quello che doveva essere un semplice scalo tecnico di ritorno dalle Maldive si è trasformato in un incubo geopolitico per l’artista irpina. ( LEGGI QUI ) Benevento – Notte di paura in città, dove un’auto è stata gravemente danneggiata da un incendio divampato in via Lungo Sabato Matarazzo. Indagini in corso.  ( LEGGI QUI )  Caserta – La Polizia di Stato ha emesso 29 daspo nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, già tutti denunciati alla locale Procura della Repubblica dalla Digos della Questura di Salerno, per i gravi disordini verificatisi lo scorso ottobre lungo l’autostrada A2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania 8211 bigmama 232 riuscita a rientrare da dubai la paura di morire ti segna
© Anteprima24.it - Ieri in Campania – BigMama è riuscita a rientrare da Dubai: “La paura di morire ti segna”

BigMama è riuscita a rientrare in Italia da Dubai: “Vergogna a chi ci ha augurato di morire”Dopo essere rimasta bloccata a Dubai nei giorni in cui scoppiava la guerra in Iran, BigMama è riuscita a rientrare in Italia.

BigMama è riuscita a rientrare in Italia da Dubai: «Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani da casa e dalla nostra famiglia»E ancora: «Nella mia vita mi sono sempre schierata contro ogni tipo di guerra e continuerò a farlo.

Contenuti utili per approfondire Ieri in Campania BigMama è riuscita a....

Discussioni sull' argomento Iran: BigMama a Dubai, sono terrorizzata, sentiamo i missili sulle teste; Alfonso Iaccarino: È stato scioccante; Italiani bloccati a Dubai, Big Mama: Sentiamo i missili sulla testa, siamo terrorizzati; Ieri in Campania – BigMama è riuscita a rientrare da Dubai: La paura di morire ti segna.

Alfonso Iaccarino: È stato scioccanteDubai resta la città con la maggiore incertezza, secondo il Ministro Tajani. La testimonianza dello chef stellato alla TGR ... rainews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.