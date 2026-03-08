I vigili del fuoco salvano uno scoiattolo incastrato in un buco di un albero VIDEO

Un singolare intervento dei vigili del fuoco di Firenze è stato effettuato nel corso della serata di ieri, sabato 7 marzo, in via dei Bassi. I vigili del fuoco sono intervenuti per il soccorso a uno scoiattolo rimasto bloccato con il corpo a metà in un buco che si è creato alla base della biforcazione dei rami di una pianta. Ad accorgersene sono stati alcuni bambini che stavano giocando nel giardino condominiale e hanno notato una coda che si muoveva nel tronco di un albero. Una volta allertati i genitori è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il personale ha posizionato due pezzi di scale per raggiungere la parte più alta del fusto, dove si trova il piccolo foro nel tronco tra le biforcazioni dei rami. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

