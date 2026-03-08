I Verdi | Mai più con questo centrosinistra

I Verdi hanno annunciato che non intendono più collaborare con il centrosinistra, citando recenti eventi e situazioni nelle zone di Besta e Pilastro. La decisione riguarda anche le prossime elezioni comunali del 2027, dove chiariscono che non ci saranno alleanze con il sindaco Lepore o altri esponenti del centrosinistra. La posizione è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti del partito.

"Dopo quello che è successo", dalle Besta al Pilastro, alle Comunali 2027 "non si potrà andare alleati con Lepore o con il centrosinistra. Noi Verdi andremo da soli e nel caso in cui ci venga tolto il simbolo ne useremo un altro (che dovrebbe essere quello con l’orso e lo slogan ’Bologna città degli alberi’; ndr)". Parola del consigliere Davide Celli, che spegne ogni possibilità di ricucire con la maggioranza: "È tardi. Ho passato due anni a cercare di ricucire, ma non c’è stata la volontà dall’altra parte. Piuttosto che fare un accordo adesso, dopo il Pilastro, me ne vado a casa. Le cose sono precipitate: noi non possiamo condividere l’uso della polizia per sfollare dei manifestanti che sono lì per tutelare un parco pubblico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Più forza per Piteo, centrosinistra al bivio. Padovano: “Mai parlato di primarie”Dopo il primo incontro interlocutorio della coalizione uscente si attendono le prime decisioni.

È un ottimo momento per i Verdi britanniciLo scorso settembre i Verdi britannici hanno eletto un nuovo leader, Zack Polanski, e poi per loro è iniziata una fase eccezionalmente positiva. Rispetto alle elezioni del 2024 hanno guadagnato 10 ... ilpost.it

No al massimalismo verde. Funambolico scontro tra Bonelli e i Verdi bolognesi per stabilire chi è più verde tra i VerdiLa gara a chi è più verde è il tormentone estivo dell'Emilia Romagna. Con epicentro su Bologna. Cosa è successo? Una discussione interna a Europa verde rischia di travolgere gli equilibri nazionali ... huffingtonpost.it

