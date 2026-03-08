I titoli della stampa inglese sulla vittoria dell’Italia al Sei Nazioni | da scioccante! a siamo in rovina

La stampa inglese commenta con sorpresa e preoccupazione la sconfitta dell'Inghilterra contro l’Italia, avvenuta a Roma con il punteggio di 23-18 nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby. Quotidiani come The Telegraph e The Guardian usano termini come “in rovina” e “scossi”, mentre la BBC e il Daily Mail parlano di “crisi” e “shock”.

L'Italia ha battuto tutte le grandi del rugby mondiale.tranne una. L'ultimo tassello mancante Classifica Sei Nazioni rugby 2026: l'Italia mette nel mirino il podio! Ottima partenza per la Nazionale italiana al World Baseball Classic 2026. In occasione del match inaugurale infatti gli azzurri hanno. Storica vittoria dell'Italia del rugby sull'Inghilterra nel Sei Nazioni: finisce 23-18 per gli AzzurriNel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell'Italrugby: è storia. LIVE Italia-Inghilterra 0-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: pressione inglese nei primi minuti17:35 Tante novità per l'Inghilterra, con Steve Borthwick che ha scelto questa formazione: 15 Elliot Daly, 14 Tom Roebuck, 13 Tommy Freeman, 12 Seb... I titoli della stampa inglese sulla vittoria dell'Italia al Sei Nazioni: da scioccante! a siamo in rovinaLa stampa inglese reagisce con sconcerto alla sconfitta dell'Inghilterra, battuta a Roma dall'Italia per 23-18 nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026 ...