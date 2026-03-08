I ragazzi dell’associazione ’Il Sole’ visitano la caserma di viale Italia

Giovedì 6 marzo, nella caserma dei carabinieri di viale Italia a Pistoia, alcuni ragazzi dell’associazione ’Il Sole’ hanno visitato i locali. Durante l’evento, hanno assistito a dimostrazioni di motori, provato attrezzature radio e visto da vicino le divise dei militari. L’occasione ha permesso loro di conoscere meglio le attività della caserma e interagire con i carabinieri presenti.

Un pomeriggio speciale tra divise, motori e prove radio nella caserma dei carabinieri di Pistoia che, giovedì 6 marzo, ha ospitato alcuni dei ragazzi dell' Associazione 'Il Sole'. I ragazzi, accompagnati dai loro tutor, sono stati ospiti d'onore di una visita pensata per far conoscere da vicino l'impegno quotidiano degli uomini e delle donne in divisa. Ad attendere i giovani visitatori nel piazzale della caserma, sotto il vessillo tricolore, erano schierati i simboli del pronto intervento dell'Arma: una moto della sezione Radiomobile e la celebre Alfa Romeo Giulia, l'autovettura che da sempre affascina grandi e piccoli. L'accoglienza, alla presenza dei comandanti della sede e di alcuni militari tra i quali anche i motociclisti, ha trasformato il piazzale in un luogo di dialogo e scoperta.