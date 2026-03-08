I Queen rivivono in un musical ribelle

I Queen sono protagonisti di un nuovo musical che celebra il loro stile ribelle e anticonformista. La produzione ripercorre le atmosfere del rock e l’energia della band, con interpretazioni che richiamano l’originale e coinvolgono il pubblico. L’omaggio si inserisce in una serie di iniziative culturali dedicate alla musica di Freddie Mercury e dei suoi compagni di scena.

La ribellione, l’anticonformismo, il rock: i Queen sono talmente immortali che periodicamente nasce qualche omaggio o produzione culturale legata alla musica di Freddie Mercury (che non c’è più) Brian May, Roger Taylor e John Richard Deacon. We Will Rock You ne è un esempio esaltante. È il titolo del musical (ispirato ovviamente a uno dei brani più leggendari della band inglese) scritto da Ben Elton in collaborazione con Taylor e May; è un’opera che racconta la conquista della libertà attraverso le canzoni dei Queen, cantate in lingua originale e suonate rigorosamente dal vivo. We Will Rock You sta girando trionfalmente i teatri italiani con un tour che si concluderà a Milano dal 9 al 19 aprile al Teatro Nazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I Queen rivivono in un musical ribelle Leggi anche: “We Will Rock You”, il musical-tributo ai Queen conquista la ChorusLife Arena We Will Rock You – Il Musical: a Roma il rock dei Queen diventa spettacolo totaleC’è un’energia che attraversa le generazioni, resiste al tempo e continua a parlare al presente: è quella della musica dei Queen. Tutti gli aggiornamenti su Queen rivivono. I grandi successi del rock mondiale rivivono in chiave sinfonicaGENOVARock At The Opera mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio al Politeama Genovese. Rivivono in chiave sinfonica i brani di Rolling Stones e Guns N’ Roses, Led Zeppelin, AC/DC, mostri sacri del rock ... lanazione.it Storia e protagonisti di Vedegheto. I ricordi rivivono in una mostraCon una mostra documentaria e una conferenza di Paola Foschi in programma il 16 novembre Valsamoggia rende omaggio a Vedegheto: piccola, ma antichissima comunità già aggregata a Savigno ma ancora oggi ... ilrestodelcarlino.it