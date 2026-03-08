I piani per il nuovo liceo Virgilio La MetroCittà affida i servizi per fare i rilievi e i sondaggi

La MetroCittà ha avviato i servizi per effettuare rilievi e sondaggi necessari alla costruzione del nuovo liceo Virgilio. Il progetto per la realizzazione della nuova sede dell’istituto procede con un nuovo step. La fase di analisi del terreno e delle aree interessate è stata affidata a professionisti specializzati. Il percorso continua con l’obiettivo di portare avanti i lavori di costruzione.

Il programma che porterà alla realizzazione della nuova sede del liceo Virgilio va avanti e ha compiuto un altro passo importante. E’ stata appena pubblicata, infatti, la “determinazione dirigenziale“ della Città Metropolitana di Firenze che stabilisce di affidare a un raggruppamento temporaneo di imprese i servizi di indagini, rilievi e sondaggi nell’ambito della progettazione esecutiva relativa alla “realizzazione del nuovo liceo artistico Virgilio di Empoli; per l’importo di 6.000 euro che, una volta aggiunti il contributo previdenziale al 4% e l’Iva al 22%, ammonteranno a complessivi 7.612,80. Come detto in apertura, si tratta di un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

