I miei colleghi per il Sì spaventati dalla Anm

Un magistrato del Palazzo di Giustizia di Milano ha annunciato pubblicamente che voterà Sì al referendum sulla giustizia del 22 marzo, distinguendosi dal coro compatto di colleghi schierati per il No. La sua dichiarazione rappresenta una posizione personale che si aggiunge alle opinioni espresse all’interno del mondo giudiziario in vista della consultazione referendaria.

E invece una ce n’è. Nel coro compatto per il No che viene dal Palazzo di Giustizia di Milano in vista del referendum sulla giustizia ecco una voce fuori dal coro: un magistrato che ha il coraggio di dire a voce alta che il 22 marzo metterà nell’urna il suo Sì alla riforma costituzionale. Nome e cognome: Anna Ferrari, giudice di Corte d’appello nelle sezioni civili, ma con un passato da pubblico ministero. Giudice Ferrari, a Milano ci sono quasi seicento magistrati. Lei è l’unica che voterà Si? «Credo proprio di no». E allora perché solo lei esce allo scoperto? «Vede, io ho già superato la settima valutazione di professionalità, l’ultima». Quindi può parlare liberamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

