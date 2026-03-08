i luoghi quando una persona manca

In città come Venezia, la scomparsa di una persona amata lascia un senso di vuoto che sembra impossibile da colmare. La perdita si fa sentire in ogni angolo, nei luoghi condivisi, nelle abitudini quotidiane. Quando qualcuno manca, le strade e i canali assumono un’aria diversa, come se anche l’ambiente si adattasse alla nuova realtà di assenza.

«Cosa accade – in particolare a Venezia - quando viene a mancare solo la persona che ami? Ci si trova davanti a un vuoto più grande, sconfinato. Resterai qua, non andrai da nessuna parte, ti adeguerai alla mancanza e pretendi che anche la città lo faccia» È nato a Giugliano in provincia di Napoli. Scrive per molti giornali. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi margini (2022) e Le cose imperfette (2019), editi da LiberAria. Vive a Venezia. Vivo a Venezia, la sua unicità si riflette anche nei sentimenti che una persona prova. Questa città è una sorta di esaltatrice di stati d'animo. Se sei felice, Venezia, spinge quella sensazione fino al vertice.

