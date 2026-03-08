I Los Potros Malambo al Teatro Celebrazioni con Freedom | a Bologna arriva l’energia del folklore argentino

Al Teatro Celebrazioni di Bologna, i Los Potros Malambo si esibiscono con lo spettacolo Freedom, portando sul palco l’energia del folklore argentino. La compagnia, nota per le sue performance tradizionali, si presenta in questa occasione per coinvolgere il pubblico con musiche, danze e costumi tipici del loro paese d’origine. L’evento si svolge in una serata dedicata alle espressioni culturali dell’Argentina.

Il Teatro Celebrazioni di Bologna si prepara ad accogliere una delle compagnie più rappresentative del folklore argentino. Domenica 15 marzo alle ore 17.30 arriva infatti sul palco Los Potros Malambo con Freedom – The Power of Wild Instinct, spettacolo inserito nella Stagione di Danza 20252026. Alla base dello spettacolo c’è il malambo, danza emblematica dei gauchos argentini, costruita su sfide di abilità, ritmo e precisione. In scena, il racconto prende forma attraverso zapateados, cepillados, percussioni, tamburi e l’uso scenico di elementi iconici come boleadoras e ponchos, che contribuiscono a restituire tutta la forza evocativa della cultura argentina. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Los Potros Malambo al Politeama Genovese con Freedom – The power of Wild InstinctDai creatori di Pasiones Company e di Aragon Tango Producciones, la nuova produzione per la compagnia Los Potros Malambo. Freedom – The power of Wild Instinct arriva al Politeama Genovese lunedì 2 ... genovatoday.it

Dai creatori di Pasiones Company e di Aragon Tango Producciones, in arrivo sul palco del Teatro Lyrick di Assisi, domenica 8 marzo alle 21.15 nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza… 5”, la nuova produzione della compagnia Los Potros Malambo “Free - facebook.com facebook