I fan di Teheran e la prevalenza del cretino

In questa settimana di conflitto, si sono evidenziati i comportamenti dei sostenitori di Teheran e le dinamiche del conflitto in Ucraina, che va avanti da più di quattro anni. Nonostante la brevità del periodo, sono emerse alcune osservazioni sui modi in cui si manifestano le reazioni e le attitudini delle persone coinvolte. Si tratta di un'istantanea di quanto accade in un contesto di tensione e scontro.

Una settimana di guerra è un tempo infinitamente piccolo (quella in Ucraina dura da oltre 4 anni), ma sufficiente per trarne alcune lezioni. Sul campo di battaglia tutto può sempre andare storto, ma l'inventario dei fatti per ora è diverso dai talk show di TeleAyatollah. L'arsenale dell'Iran è in via di esaurimento, i lanci di missili sono crollati, la marina è azzerata, il regime è alle corde, il gruppo di comando vicino a Ali Khamenei è stato spazzato via dai bombardamenti, il successore, il figlio Mojtaba, sarebbe ferito, sul suo nome come Guida Suprema c'è una spaccatura interna, l'intera leadership è braccata dai missili e dai droni. Se escono di casa, muoiono; se restano in casa, muoiono.