I doni di Cuore di Donna per l' 8 marzo | mimose in Oncologia

In occasione dell’8 marzo, l’associazione “Cuore di Donna” ha distribuito mimose a chi si trova nel reparto di Oncologia di un ospedale di Brindisi. L’iniziativa mira a portare un sorriso e un segno di vicinanza alle donne che affrontano percorsi di cura. La consegna delle mimose si è svolta durante le celebrazioni dedicate alla Giornata Internazionale della Donna.

BRINDISI - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'associazione “Cuore di Donna” ha voluto essere presente ancora una volta accanto alle donne, con un gesto semplice ma carico di significato. Le volontarie hanno donato delle mimose, simbolo di questa giornata, accompagnate da un piccolo pensiero di solidarietà e vicinanza. Un modo per ricordare che ogni donna merita attenzione, rispetto e sostegno, soprattutto nei momenti più fragili della vita. Le volontarie di “Cuore di Donna” hanno fatto visita anche al reparto di Oncologia dell'ospedale “Perrino”, portando un sorriso, una mimosa e un pensiero alle pazienti ricoverate. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

