I collant in pizzo sono tornati di moda, grazie anche a serie tv come Bridgerton e Cime Tempestose, che li hanno resi popolari tra gli appassionati di stile. Recentemente, sui social come TikTok, sono apparsi numerosi outfit che li includono, mentre nelle strade si vedono sempre più persone sceglierli per completare il look. Se ti è venuta voglia di provarli, non sei il solo.

Se ultimamente scrollando TikTok, guardando street style o rivedendo una puntata di Bridgerton ti è venuto improvvisamente voglia di collant in pizzo, sappi che non è un caso. Il pezzo più romantico e leggermente drama del guardaroba sta vivendo un vero revival fashion. E non stiamo parlando di un micro trend nostalgico: i lace tights sono diventati uno degli accessori più interessanti per dare personalità anche all’outfit più semplice. Merito anche dell’estetica super romantica tornata in circolo grazie alle serie in costume, ai riferimenti letterari alla Cime tempestose e a un certo ritorno di vibrazioni coquette e regency-core che stanno dominando sia le passerelle sia lo street style. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I collant in pizzo sono tornati (grazie anche a Bridgerton e Cime Tempestose)

«Ho visto Cime tempestose, e sì: mi è piaciuto. Emily Brontë non è stata tradita, ma reinterpretata. E mi sono anche commossa»Cime Tempestose è arrivato in sala e io sono andata a vederlo nella prima data disponibile, ossia il 12 febbraio.

Dal set di “Cime tempestose” al castello di “Bridgerton”: la nostra guida per un viaggio in Inghilterra nei luoghi di film e serie tvRuvida d'inverno e docile in primavera: l'Inghilterra è il posto giusto per gli amanti della natura e.

Approfondimenti e contenuti su Cime Tempestose.

I collant in pizzo sono tornati (grazie anche a Bridgerton e Cime tempestose)Se ultimamente scrollando TikTok, guardando street style o rivedendo una puntata di Bridgerton ti ... msn.com

Hailey Bieber in pizzo nero incanta Sydney: osare è lecito per Cime TempestoseRhode è il brand di bellezza fondato da Hailey Bieber, noto per un approccio minimalista e raffinato alla skincare. I prodotti uniscono ingredienti di qualità, formule efficaci e packaging elegante, ... iodonna.it