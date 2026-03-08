I Cameristi della Scala in concerto a Villadossola

I Cameristi della Scala si esibiranno in tre concerti a Villadossola, parte della seconda stagione lirico-sinfonica organizzata dall’amministrazione comunale. L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Paola Angela Ruminelli, che ha fornito il supporto economico necessario. La rassegna musicale si svolgerà nel corso della stagione e coinvolgerà diverse date e location nella città.

Tre concerti vanno a comporre la seconda stagione lirico-sinfonica voluta dall'amministrazione comunale di Villadossola e realizzata in sinergia e con il fondamentale contributo economico di Fondazione Paola Angela Ruminelli.Ad aprire il calendario, giovedì 12 marzo, sarà l'atteso ritorno dei.