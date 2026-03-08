Hormuz riaperto e scuse al Golfo Poi l’Iran attacca le basi americane

Dopo la riapertura dello stretto di Hormuz e alcune scuse rivolte al Golfo, l’Iran ha colpito basi americane nella regione. Da un lato, si registra un tentativo di distensione, mentre dall’altro il regime continua a lanciare minacce e a condurre azioni offensive. La situazione rimane tesa, con segnali di fragilità evidenti dopo più di una settimana di attacchi da parte di Stati Uniti e Israele.

Da una parte sembra tendere la mano. Dall’altra continua con le minacce. È un regime che pare indebolito che sembra mostrare le prime crepe dopo più di una settimana di attacchi martellanti da parte di Stati Uniti e Israele. Le parole del presidente Massoud Pezeshkian si muovono su due binari. «Chiedo scusa ai Paesi confinanti, non c’è nessuna inimicizia con i paesi vicini della regione», racconta, per poi alzare il tiro: «Il buon vicinato e il rispetto reciproco non negano il diritto intrinseco dell’Iran a difendersi dall’aggressione. Restiamo in piedi e resistiamo fino alla morte per difendere il nostro Paese». Ondivago, o forse consapevole che il messaggio di scuse ha palesato una debolezza che è meglio nascondere sotto il tappeto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

