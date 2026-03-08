Durante la serata di Sanremo Top, Elettra Lamborghini ha fatto il suo ingresso vestita con un abito nero lungo e scollato. Prima di salire sul palco, ha condiviso di aver mangiato una pizza, mentre il pubblico osservava il suo show. È stata protagonista di un momento di grande attenzione, con batticuore e un look curato che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Bologna, 8 marzo 2026 – In abito nero elegante, lungo e scolato, fa la sua entrata a Sanremo Top Elettra Lamborghini. Capelli sciolti e un collier che rende la cantante bolognese ancora più brillante. Applausi del pubblico mentre percorre le scale che la portano sul palco. Durante la trasmissione, andata in onda su Rai 1, Elettra non ha di certo annoiato il pubblico portando tutta la sua energia sul palco: con la sua immancabile simpatia ha reso ogni attimo divertente tra gag, imitazioni e aneddoti sulla sua partecipazione a Sanremo. Durante le due serate di Sanremo Top (la prossima è in programma il 14 marzo) vengono svelate e commentate le classifiche FIMI ed Ear One Airplay Radio e raccontati aneddoti e curiosità sul Festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho fatto una cavolata": Elettra Lamborghini show a Sanremo Top, pizza prima di salire sul palco e batticuore

