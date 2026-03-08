Henriette che salì sul Monte Bianco Alison che ha scalato l' Everest e le donne che hanno aperto la strada alle altre con i loro viaggi

In occasione della Giornata internazionale della donna, viene pubblicato da Ediciclo il libro Non cercatele in salotto... che racconta le imprese di donne come Henriette, che ha raggiunto la vetta del Monte Bianco, e Alison, che ha scalato l’Everest, mostrando come abbiano aperto la strada alle altre con i loro viaggi.

La storia di Henriette che salì sul Monte Bianco e quella delle donne che, viaggiando, hanno aperto la strada alle altre è raccontata in Non cercatele in salotto di Silvia Ugolotti, giornalista e viaggiatrice solitaria, pubblicato da Ediciclo. Arriva in occasione della Giornata internazionale della donna ed è un atlante di storie di donne che hanno attraversato deserti, scalato montagne, sfidato imperi e convenzioni. Sole, travestite da uomini, hanno fatto del nomadismo un gesto politico, del cammino una grammatica nuova. Queste viaggiatrici, esploratrici e avventuriere hanno ribaltato schemi culturali e sociali, scegliendo la strada anziché l’attesa, l’ignoto anziché il copione imposto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

