Ha perso la scommessa sull' Iran | così Pechino ha bruciato 400 miliardi

La Cina ha investito molto sull’Iran negli ultimi anni, puntando a rafforzare la propria presenza nella regione del Medio Oriente. Tuttavia, recentemente, Pechino ha subito una battuta d'arresto e ha visto evaporare circa 400 miliardi di investimenti. La decisione di abbandonare alcune iniziative ha segnato un cambiamento significativo nelle strategie cinesi in Medio Oriente.

La Cina ha trascorso gli ultimi anni a puntare sull’Iran come perno della propria strategia in Medio Oriente. Si è trattato di un investimento politico, economico ed energetico enorme, stimato in circa 400 miliardi di dollari tra infrastrutture, energia e cooperazione strategica. Oggi però quella scommessa appare sempre più fragile. Le operazioni militari che hanno colpito le infrastrutture nucleari e militari iraniane nelle ultime settimane hanno messo in discussione il ruolo di Teheran come partner strategico di Pechino. L’Iran era infatti considerato un tassello chiave nella rete di alleanze che la Cina ha costruito negli anni con diversi Paesi ostili agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

