Guida senza patente e sotto cocaina | 5 cinesi in auto arrestato

Un uomo di 39 anni, cittadino croato, è stato fermato dalla polizia slovena mentre guidava un’auto con cinque cittadini cinesi a bordo. Durante il controllo, è risultato positivo al test antidroga e privo di patente di guida. L’uomo è stato arrestato, mentre gli altri passeggeri sono stati identificati e ascoltati dagli agenti. La vicenda si è conclusa con l’arresto del conducente e il sequestro del veicolo.

Un quarantanovenne cittadino croato è stato arrestato dalla polizia slovena mentre guidava un'automobile con cinque cittadini cinesi a bordo. L'incidente si è verificato nei pressi di Kastelec, una località strategica sulla rotta balcanica che collega l'Italia alla Slovenia. L'uomo non possedeva la patente valida e ha dato esito positivo ai test per cocaina, oppiacei e cannabis. La vettura Škoda Superb è stata immediatamente sequestrata dalle autorità. La rete logistica del traffico umano e sostanze. Il caso emerso nelle strade alle spalle di Trieste evidenzia un meccanismo operativo preciso: lo stesso veicolo fungeva da mezzo di trasporto sia per persone che probabilmente cercavano asilo, sia come veicolo di passaggio per sostanze stupefacenti.

Senza patente, positivo a cocaina e oppio e con cinque cinesi in auto: trafficante in manetteI fatti sono avvenuti nella zona di Kastelec, a pochi chilometri dal confine con l'Italia.

