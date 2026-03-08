Guerriglia al Pilastro contro il MuBa | 13 fermati e cinque poliziotti feriti

Durante la notte al Pilastro, 13 persone sono state fermate mentre si svolgevano scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Durante gli scontri, cinque poliziotti sono rimasti feriti. La protesta riguardava la costruzione del Museo dei bambini e delle bambine e si è trasformata in episodi di violenza, coinvolgendo un gruppo di manifestanti e agenti presenti sul posto.

Tensione e scontri nel corso della notte al Pilastro dov'è andata in scena l'ennesima protesta contro la realizzazione del MuBa, il Museo dei bambini e delle bambine, che rapidamente è degenerata in episodi di violenza. Sono tredici per il momento le persone fermate e identificate dalla polizia, una delle quali è stata portata in questura perché priva di documenti. Negli scontri sono rimasti feriti cinque agenti del reparto mobile e un dirigente, colpito al volto con una bottiglia e trasportato in ospedale. Gli episodi si sono verificati nel parco Mitilini, Moneta e Stefanini, epicentro della mobilitazione contro il progetto del museo promosso dal Comune di Bologna, un investimento da circa 6 milioni e mezzo di euro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Guerriglia al Pilastro: 13 fermati e 5 poliziotti feriti, uno colpito al volto con una bottigliaBologna, 8 marzo 2026 – Tredici persone fermate e identificate dalla polizia, uno dei quali portato in questura perché senza documenti.

