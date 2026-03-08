Guerra in espansione | Tajani tranquillizza l’Italia è al sicuro e sotto controllo

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia è al sicuro e sotto controllo nel contesto del conflitto in Medio Oriente, che si sta espandendo. Tajani ha fornito rassicurazioni sulla stabilità del Paese e sulla presenza di misure di sicurezza adeguate per affrontare la situazione. La sua comunicazione si rivolge all’opinione pubblica e alle istituzioni, senza entrare in dettagli specifici sulle azioni intraprese.

A seguito della escalation nel Medio Oriente, scatenata dall'operazione congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, insieme alla riposta militare iraniana, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito la posizione dell'Italia nel contesto di questo conflitto. Con il supporto del ministro della Difesa Guido Crosetto, Tajani ha voluto rassicurare i cittadini italiani sulla sicurezza e sull'assenza di un coinvolgimento diretto dell'Italia nelle ostilità in corso. Riferendosi alla situazione attuale, Tajani ha sottolineato il rischio concreto di un allargamento del conflitto a livello regionale. Nel corso dell'informativa al Senato, il vicepremier e ministro degli Esteri ha discusso la presenza italiana tra Golfo, Israele e Iran. Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno avvertito che c'è un concreto rischio dell'allargamento del conflitto in Medio Oriente, dopo l'operazione israelo-americana contro l'Iran e la successiva risposta. Dall'inizio della crisi in Iran sono stati rimpatriati oltre 20mila italiani. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani che aveva stimato nei giorni scorsi in 100mila gli italiani presenti nell'area.