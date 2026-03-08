grottaglie ricollocato un defibrillatore in via madonna di pompei

A Grottaglie, l'associazione Medici per San Ciro ha ricollocato un defibrillatore automatico esterno in via Madonna di Pompei, continuando a posizionare dispositivi salvavita nel territorio. La mossa si inserisce nell’attività dell’associazione volta a incrementare la presenza di strumenti utili in caso di emergenza. La scelta riguarda un’area strategica della città, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza pubblica.

Tarantini Time Quotidiano L’associazione Medici per San Ciro di Grottaglie ha ricollocato un altro defibrillatore automatico esterno (DAE), proseguendo l’impegno per la diffusione di strumenti salvavita sul territorio. Il dispositivo, che in precedenza era posizionato in viale Gramsci all’angolo con via Madonna di Pompei, è stato ora installato presso la Farmacia Miccoli in via Madonna di Pompei 96B, in un’area videosorvegliata che garantirà maggiore sicurezza e tutela dell’apparecchiatura. “Al dottor Tiziano Miccoli va tutta la nostra riconoscenza per aver messo a disposizione liberamente e gratuitamente l’area videosorvegliata presso cui viene ricollocato il DAE, assicurando in questo modo una maggior tutela dello stesso preservandolo da ipotetici atti vandalici” commenta il presidente dell’associazione, il dottor Salvatore Lenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Tarantinitime.it

