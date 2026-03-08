Grave incidente sulla A1 vicino Pontecorvo | tre ristoratori feriti gravemente

Nella notte sulla corsia sud dell’autostrada A1, a un chilometro prima di Pontecorvo, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli. Tre ristoratori sono rimasti feriti in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e assistere i feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.

Un gravissimo incidente si è verificato la scorsa notte lungo la corsia sud dell’autostrada A1, circa un chilometro prima di Pontecorvo. A rimanere feriti in maniera molto grave sono stati gli occupanti di un furgone: tre persone residenti in provincia di Isernia e titolari di un ristorante. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo avrebbe sbandato finendo oltre il guardrail e terminando la corsa su un terrapieno. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Ares 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Cassino. I feriti sono stati inizialmente trasferiti all’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone; per due di loro si è poi reso necessario il trasferimento in una struttura ospedaliera di Roma a causa della gravità delle condizioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Grave incidente sull'A1: auto distrutte e quattro feriti (uno molto grave)È di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte lungo l'autostrada A1 all'altezza di Lodi Vecchio,...

