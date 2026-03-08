Un grave incidente ha coinvolto un ciclista a Marina di Massa. Gli amici dell’uomo hanno scritto messaggi di supporto sui social e hanno espresso la loro vicinanza. L’incidente si è verificato ad agosto, durante una giornata di sole sulla costa, nel punto di ritrovo abituale dei ciclisti vicino alla rotatoria. Nessuna altra informazione su cause o dettagli dell’incidente.

Massa, 8 marzo 2026 – Riceviamo e pubblichiamo. Ad agosto, quando il sole batte forte sulla costa e la voglia di pedalare prende il sopravvento, il ritrovo è sempre lo stesso: la rotatoria nei pressi di Marina di Massa. Da anni è il punto di incontro di qualche decina di ciclisti, amici prima ancora che compagni di pedalata. Da lì partono le uscite verso le Apuane, tra salite che mettono alla prova le gambe e discese che sanno di libertà. È in quelle giornate, tra sudore e chilometri, che è nata e si è rafforzata un’amicizia che dura da oltre un decennio e che continua anche quando l’estate finisce e ognuno torna alla propria quotidianità. Poi arriva una notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave incidente per un ciclista, gli amici gli scrivono e fanno il tifo per lui

Chi erano Antonio e Cecilia, i due fratelli morti nell'incidente stradale: lei consulente, lui operaio. Gli amici: «Ora sono angeli»Altamura si sveglia oggi con un dolore profondo per la morte di Cecilia e Antonio Bigi,27 e 25 anni, fratello e sorella, che ieri hanno perso la vita...

Leggi anche: Incidente a Galliate, auto contro bici in via Trieste: grave il ciclista

Perla del venerdì - automobilista avvisato ciclista salvato

Contenuti e approfondimenti su Grave incidente.

Temi più discussi: Grave incidente su una Strada provinciale nell'hinterland di Milano: allertato l'elisoccorso; San Martino di Lupari, auto esce di strada e si ribalta: grave un 22enne; Entra in coma dopo un grave incidente, poi 91 giorni di ansia e il lieto fine: Arturo Pino Pinori torna a casa; Incidente sulla Tangenziale di Torino, scontro tra due mezzi: un morto.

Schianto contro un albero: un ferito grave, trasportato in elicottero all'ospedale | FOTOGrave incidente a San Martino di Lupari: auto fuori strada in via Maglio, un ferito grave trasportato in elisoccorso a Padova ... nordest24.it

Incidente a Lavello, grave un bambinoUn incidente si è verificato nella serata di oggi, sabato 7 marzo, sulla statale 93, nei pressi di Lavello. L'impatto frontale tra due auto, avvenuto intorno alle 21.30, ha reso necessario l'intervent ... rainews.it

Ancora un tram fuori dai binari a Milano. Nella serata tra sabato 7 e domenica 8 marzo un convoglio della linea 12 è deragliato vicino alla stazione Centrale. Nessun ferito, ma l’episodio arriva a pochi giorni dal grave incidente del 27 febbraio in cui due person - facebook.com facebook

Il grave incidente, il coma, poi il lieto fine: dopo 91 giorni Pino torna a casa. L’abbraccio di una comunità x.com