Oltre cinquecento manifestanti si sono radunati di fronte al grattacielo, portando con sé striscioni e slogan. La protesta è stata organizzata dagli sfollati che chiedono un sostegno immediato e reale, sottolineando che l’emergenza riguarda tutti e non può essere considerata un problema privato. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con un corteo che si è mosso attraverso le strade vicine.

Un corteo di oltre 500 persone per chiedere "un sostegno concreto agli sfollati del grattacielo". Nel pomeriggio di ieri si è tenuta l’niziativa pubblica promossa da associazione Cittadini del Mondo e Comitato Torri A B C, con l’adesione di quasi sessanta realtà associative e alcuni partiti politici. In testa lo striscione simbolo ‘Emergenza grattacielo: non è un fatto privato’. I manifestanti sono partiti da largo Poledrelli per poi proseguire su Corso Cavour, via Martiri della libertà ed arrivare in piazza del municipio. Tanti i cartelli alzati in cielo con i nomi di chi abitava al grattacielo ‘Io sono Luciano, abitavo nella torre B. Casa mia’, uno dei tanti esposti simbolicamente durante il corteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, la protesta degli sfollati. Striscioni e cinquecento manifestanti: "L’emergenza non è un fatto privato"

Grattacielo, l'appello degli sfollati: "Senza Palapalestre siamo per strada, ci serve un tetto"Dopo l’incendio al Grattacielo, l’emergenza abitativa si fa sempre più importante.

Protesta degli agricoltori: 8mila manifestanti e 500 trattori paralizzano la città"Siamo in piazza per dire no a un'Europa che svende l'agricoltura, mette le armi davanti al cibo, compromette la sicurezza alimentare dell'Unione e...

Una selezione di notizie su Grattacielo la protesta degli sfollati....

Temi più discussi: Grattacielo, la protesta degli sfollati. Striscioni e cinquecento manifestanti: L’emergenza non è un fatto privato; Non è un fatto privato. A Ferrara in mille sfilano per il Grattacielo; Grattacielo, la protesta. Oggi la manifestazione: Soluzioni per gli sfollati; Grattacielo. In mille al corteo per dire Non è una questione privata.

Grattacielo, la protesta. Oggi la manifestazione: Soluzioni per gli sfollatiIl corteo, organizzato dai Cittadini del Mondo, arriverà ai piedi del municipio. Decine di adesioni, tra associazioni e partiti: Non è una questione privata. ilrestodelcarlino.it

Grattacielo, la protesta. I residenti in prefettura: Ora soluzioni concreteLavoriamo per una soluzione concreta per gli sfollati. Nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuto un presidio, promosso dall’associazione ‘Cittadini del Mondo’, davanti alla prefettura. Un’iniziativa ... ilrestodelcarlino.it

Guerra: "Colpito un grattacielo". La notizia shock - facebook.com facebook

A Ferrara mille in corteo contro lo sgombero dal grattacielo. 'Basta alle discriminazioni e al razzismo', centinaia sono rimasti senza casa #ANSA x.com