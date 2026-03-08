Grano rubato dall' Ucraina sulla nave cargo della flotta ombra russa sequestrata dalla Svezia

Le autorità svedesi hanno sequestrato nel Mar Baltico una nave cargo sospettata di appartenere a una flotta russa non ufficiale. La nave, coinvolta in operazioni di trasporto, trasportava grano proveniente dall'Ucraina. L’intervento è stato effettuato durante un controllo di routine e ha portato al sequestro del carico. La nave si trova ora sotto custodia delle autorità svedesi.

Le autorità svedesi hanno sequestrato nel Mar Baltico una nave cargo sospettata di appartenere alla cosiddetta "flotta ombra" russa e di trasportare grano proveniente dai territori ucraini occupati. L'operazione, condotta dalla guardia costiera svedese, si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni legate alla guerra in Ucraina e alle accuse rivolte a Mosca di esportare illegalmente prodotti agricoli sottratti al Paese invaso. La Svezia sequestra una nave della "flotta ombra" russa con presunto grano ucraino rubato Secondo le prime ricostruzioni, l'imbarcazione – identificata come cargo Caffa – navigava nelle acque territoriali svedesi con una bandiera guineana sospettata di essere falsa.