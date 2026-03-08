Grand' Italia nel supergigante in Val di Fassa | trionfo di Elena Curtoni e terzo posto per Asja Zenere

Nella gara di supergigante in Val di Fassa, Elena Curtoni ha conquistato la vittoria, mentre Asja Zenere ha ottenuto il suo primo podio in Coppa del mondo, arrivando terza. La competizione ha attirato l'attenzione degli appassionati di sci, con i risultati che hanno portato a un doppio successo italiano sulla neve. La gara si è svolta in condizioni di tempo variabile, con i partecipanti impegnati su un percorso che ha richiesto velocità e precisione.

La magia di Elena Curtoni e il primo sorprendente podio in carriera in Coppa del mondo per Asja Zenere. E' grand'Italia nel supergigante di Coppa della Val di Fassa che chiude un fine settimana trionfale per lo sci alpino italiano al femminile dopo la fantastica doppietta di Laura Pirovano in discesa libera. Curtoni è stata la più veloce sulle nevi della pista 'La VolatA' a passo San Pellegrino fermando i cronometri su 1'29"07. La sciatrice valtellinese dell'Esercito, al quarto successo nel circuito mondiale, è tornata alla vittoria dopo tre anni e mezzo. Seconda la norvegese Kajsa Vickhoff Lie a 26 centesimi. Zenere, vicentina dei Carabinieri e scesa con il pettorale 33, ha concluso terza a 27 centesimi. Nel 2023 per una brutta caduta in gara restò ferma a lungo per la frattura dell'osso sacro, ma Curtoni non ha mollato