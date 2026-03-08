Grande Fratello Vip | annunciato il cast ufficiale

È stato annunciato il cast ufficiale del Grande Fratello Vip, con la partecipazione di Marco Berry, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo. Questi cinque personaggi sono stati confermati come concorrenti del reality show. La lista include nomi noti nel mondo dello spettacolo e della televisione. L'inizio della trasmissione è previsto a breve.

Marco Berry, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Lucia Ilardo: i concorrenti del Grande Fratello Vip. 16 diverse personalità pronte ad intrattenere il pubblico Adesso è ufficiale: il Grande Fratello Vip partirà il 17 marzo 2026 e il cast è stato reso ufficiale attraverso i profili social del programma. Si tratta di 16 concorrenti, di varie età, pronti a sconvolgere le dinamiche della Casa e a far divertir ei telespettatori. Non mancheranno momenti di ilarità, divertimento, scontri e nuovi amori: è tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. 16 personalità molto diverse tra di loro che promettono di divertirsi e soprattutto di far divertire il pubblico davanti la tv. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

