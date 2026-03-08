GP Australia vince Russell Disastro Piastri! Gli highlights

Nel Gran Premio d’Australia, George Russell ha conquistato la vittoria, portando a casa il primo successo stagionale. La gara è stata caratterizzata da un disastro per Piastri, che ha visto sfumare ogni possibilità di risultato positivo. La corsa si è conclusa con una doppietta della Mercedes, con Kimi Antonelli al secondo posto. Gli highlights della gara mostrano un inizio di campionato ricco di sorprese e colpi di scena.

Il Gran Premio d'Australia apre il Mondiale con il successo di George Russell, che a Melbourne guida la doppietta della Mercedes davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Alle loro spalle chiude la Scuderia Ferrari, che deve accontentarsi del terzo posto di Charles Leclerc e del quarto di Lewis Hamilton. Nella prima parte della gara le due Rosse restano a contatto con i leader, provando a mettere pressione alla Mercedes, ma con il passare dei giri il divario diventa difficile da colmare. ULTIMA ORA - PIastri, che disastro: out in curva 4 nei giri di riscaldamento. Vettura irreparabile prima del semaforo verde. Comincia in salita il mondiale del padrone di casa, che nei giri di riscaldamento precedenti alla partenza ha banalmente perso la sua