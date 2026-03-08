Goretzka a zero in Serie A annuncio in diretta dopo la partita

Dopo la partita, è stato annunciato in diretta che Leon Goretzka, centrocampista tedesco in scadenza di contratto col Bayern Monaco, sarà libero di firmare con qualsiasi club a partire dal prossimo mercato. La sua situazione contrattuale ha attirato l’attenzione di diverse squadre italiane come l’Inter, il Milan e il Napoli, tutte interessate a ingaggiarlo a parametro zero.

Leon Goretzka è uno dei giocatori in scadenza che fa più gola alle big europee, comprese le nostre italiane dal Milan all'Inter fino al Napoli. Un anno fa ci provò anche la Roma, come da retroscena svelato da Calciomercato.it, ma il tedesco preferì rimanere al Bayern per giocarsi l'ultima stagione in Baviera. Il suo addio a giugno è già stato annunciato diverse settimane fa. Non ci sono dubbi sul fatto che il suo futuro del 31enne sarà fuori dalla Germania. Lo ha confermato lui stesso dopo Bayern-Borussia M'Gladbach, partita terminata 4-1 in favore della squadra di Kompany, avversaria dell'Atalanta ai quarti Champions. "Mi piacerebbe giocare all'estero", ha dichiarato a 'Sky Sports DE' il classe '94, autore dell'assist dell'uno a zero firmato da Luis Diaz.