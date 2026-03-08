Golf Berger conserva la vetta dell’Arnold Palmer Invitational ad un round dal termine

Berger mantiene la prima posizione all’Arnold Palmer Invitational dopo tre round, a un solo giro dalla conclusione. I golfisti del PGA Tour si sfidano ancora sul campo, con diversi giocatori che cercano di avvicinarsi o superare il leader. La competizione prosegue senza soste, mentre gli atleti si preparano per l’ultimo round. La tensione cresce mentre si avvicina il momento di conoscere il vincitore.

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti ad una giornata dalla conclusione dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1966 riservato a 120 giocatori invitati seguendo numerosi criteri di selezione. Giornata contraddistinta da diversi scrosci di pioggia che hanno impedito a 4 partecipanti di ultimare il terzo round. Tra di essi spicca Daniel Berger, che per ora salva la prima posizione riuscendo a pattare con il par dopo aver concluso 15 buche. L’americano guida la classifica con lo score di -13 e vanta due lunghezze di margine sul connazionale Akshay Bhatia, anch’esso fermato alle buca 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

