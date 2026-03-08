Goggia nona nel superG in Val di Fassa La coppa di specialità si decide a Lillehammer

Goggia si piazza nona nel superG in Val di Fassa, mentre la competizione di specialità si conclude a Lillehammer con la decisione sulla coppa. Domenica di sole per lo sci azzurro, con Laura Pirovano che conquista la vittoria e Asja Zenere che si posiziona terza. La gara continua a vedere protagonisti gli atleti italiani, tra cui la bergamasca che prosegue la sfida con una rivale.

SCI ALPINO. Domenica splendente per lo sci azzurro: vince Laura Pirovano, terza Asja Zenere. Per la bergamasca prosegue la sfida con Robinson. Dopo le vittorie in discesa di Laura Pirovano è arrivato un nuovo trionfo azzurro nel superG di Val di Fassa. Ha infatti vinto in 1.29.07 la valtellinese Elena Curtoni, 35 anni ed al quarto successo in coppa. Sul podio, il primo in carriera, terza a sorpresa con il pettorale 33, anche la veneta Asja Zenere. Poco più indietro per l’Italia Laura Pirovano, ottava, Sofia Goggia nona e Roberta Melesi dodicesima. Sul podio, con Curtoni e Zenere è salita, da seconda, la norvegese Lie Kajsa Vickhoff, mentre al quarto posto si è piazzata la neozelandese Alice Robinson, che insegue Goggia nella classifica della coppa di specialità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

