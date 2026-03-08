Gli atenei marchigiani potranno assumere fino a 45 ricercatori

Le università delle Marche avranno la possibilità di assumere fino a 45 ricercatori grazie a un finanziamento statale di 1,3 milioni di euro all’anno, che sarà disponibile a partire dal 2027. La misura interessa le istituzioni accademiche della regione e mira a rafforzare il settore della ricerca. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti e riguarda le risorse destinate alle assunzioni future.

Le università marchigiane potranno assumere fino a 45 ricercatori grazie a un finanziamento statale da 1,3 milioni annui a partire dal 2027. Lo prevede il decreto firmato dalla ministra dell'Università Anna Maria Bernini (foto), che attua il piano straordinario di reclutamento inserito nella legge di Bilancio 2026 per stabilizzare le competenze maturate nell'ambito del Pnrr. Nel 2026 gli atenei delle Marche riceveranno 300mila euro, che saliranno a 1,3 milioni dal 2027. Dei 45 ricercatori previsti, 21 provengono da progetti Pnrr.