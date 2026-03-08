Gli agenti intervengono per una lite ma scoprono droga in un appartamento | scattano due denunce

Gli agenti sono intervenuti a Ravenna per una lite familiare e, durante le verifiche, hanno trovato droga all’interno di un appartamento. L’intervento ha portato a due denunce, una per violazione della legge sulla droga e una per alterazione dell’ordine pubblico. Nessun'altra persona è stata coinvolta o ferita durante l’accaduto.

Intervento degli agenti a Ravenna per un diverbio familiare. Durante il controllo scoperti marijuana, hashish e un bilancino di precisione Un intervento della polizia per una lite familiare ha portato alla scoperta di droga in un’abitazione di Ravenna. Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto marijuana, hashish e un bilancino di precisione. Due persone, una donna di 33 anni e un uomo di 39, sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione ha avuto origine intorno alle ore 14,50 di venerdì (6 marzo), quando un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è intervenuto presso un’abitazione a seguito della segnalazione di un acceso diverbio familiare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

