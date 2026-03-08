Gli affari segreti del figlio di Khamenei | case di lusso a Londra e milioni nascosti

Nuove indiscrezioni svelano che Mojtaba Khamenei possiede immobili di lusso a Londra e ha accumulato milioni di dollari all’estero. Le informazioni riguardano le attività finanziarie e le proprietà del figlio dell’ex Guida Suprema iraniana, in un momento in cui l’Iran è al centro di tensioni internazionali e conflitti regionali. Le rivelazioni si concentrano sulla vita privata di Khamenei e sui suoi affari internazionali.

Mentre l’Iran è al centro della crisi internazionale e della guerra in Medio Oriente, emergono nuove rivelazioni sulla vita privata e sugli affari all’estero di Mojtaba Khamenei, figlio dell’ex Guida Suprema Ali Khamenei. Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, l’uomo – considerato per anni uno dei possibili successori del padre – avrebbe costruito negli anni un vasto patrimonio immobiliare e finanziario tra Europa e Medio Oriente, con investimenti milionari nella capitale britannica. Al centro delle indiscrezioni ci sono due appartamenti di lusso a Londra, acquistati nel 2014 e affacciati direttamente sull’area dell’ambasciata israeliana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Mojtaba Khamenei e quei due appartamenti di lusso vicino all’ambasciata israeliana di Londra: l’allarme degli 007Roma, 8 marzo 2026 – Due appartamenti di lusso con vista sull'ambasciata israeliana a Londra, a due passi da Kensington Palace, residenza ufficiale...