Gli abiti come rivoluzione La moda diventa libertà

Un progetto fotografico intitolato “Belle Époque” presenta dodici abiti che rappresentano un’epoca di trasformazioni nel modo di concepire il corpo e l’abbigliamento. Gli abiti sono stati scelti per raccontare un periodo in cui la moda ha segnato un punto di svolta, diventando simbolo di libertà e di nuovi modi di esprimersi. La mostra mette in evidenza il legame tra moda e cambiamenti sociali di quel tempo.

Dodici abiti per raccontare un’epoca che ha cambiato il rapporto tra corpo e vestiti. Si intitola “Belle Époque. Tra eleganza e rivoluzione femminile” la mostra in programma dall’8 marzo all’8 aprile 2026 alla Sala Oro del Teatro della Pergola di Firenze. Un progetto nato nei laboratori sartoriali di Manifatture Digitali Cinema, in collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana e il suo Laboratorio d’Arte, grazie al Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Tra il 2025 e il 2026 sono stati attivati nove laboratori di creazione del costume e decorazione tessile: 360 ore di lezione, 150 partecipanti, dodici abiti unici frutto di un lavoro di ricerca storica e artigianale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

