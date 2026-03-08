Giulia Stabile è raccomandata da Maria De Filippi? Una famosissima cantante prende le sue difese e asfalta gli haters

Dopo il suo recente successo a livello internazionale, Giulia Stabile è stata oggetto di commenti negativi sui social. Una cantante di fama ha pubblicamente preso le sue difese, criticando gli haters che hanno commentato l’esibizione. La polemica è scoppiata sui social, dove molti utenti hanno espresso opinioni contrastanti riguardo alla performance della ballerina.

Dopo l'esibizione internazionale arrivano le critiche: Giulia Stabile finisce al centro di una polemica social dopo un importante traguardo internazionale. Una celebre cantante interviene per difenderla. Negli ultimi anni Giulia Stabile è diventata una delle ballerine più amate dal pubblico televisivo. Dopo la vittoria ad Amici nel 2021, la giovane artista ha costruito passo dopo passo una carriera nel mondo della danza e dello spettacolo, conquistando nuovi palcoscenici anche fuori dall'Italia. La sua crescita professionale è stata seguita con grande interesse dai fan, che hanno visto in lei una delle promesse più brillanti della nuova generazione di performer. Come annunciato qualche settimana fa, Giulia Stabile lascerà Amici per seguire il tour di Rosalia, nota cantante internazionale che ha vinto molti premi. Subito sono arrivati attacchi da parte degli haters sui social. Giulia Stabile ha ballato insieme a Rosalia ai Brit Awards. Un riconoscimento internazionale importantissimo per la giovane ballerina che ha vinto Amici nel 2021. Qualcuno però ha visto dietro questo successo una raccomandazione. Madame è intervenuta pubblicamente per difendere Giulia Stabile dalle accuse di essere raccomandata.