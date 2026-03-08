Giovanissimo accoltellato durante la movida Salis | Lo Stato deve cambiare passo

Durante la notte nel centro storico di Genova, un ragazzo molto giovane è stato accoltellato mentre si trovava in zona. La sindaca della città ha commentato l'accaduto, affermando che lo Stato deve cambiare passo. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla sicurezza della movida e sulla presenza di violenza tra i giovani nelle aree frequentate di sera. La polizia sta ora indagando sul fatto.

La sindaca di Genova chiede un supporto maggiore al Governo: "I Comuni non possono e non devono essere lasciati soli. Non servono solo risorse per la repressione" La sindaca di Genova Silvia Salis è intervenuta dopo l'accoltellamento di questa notte nel centro storico. Un ragazzo di quasi 17 anni di orgini nordafricane è stato colpito con una pugnalata alla schiena in piazza Renato Negri, zona di movida. Soccorso in codice rosso e portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita, ma non ha saputo fornire alla polizia che indaga sul caso indicazioni utili sull'aggressione. Gli investigatori stanno ora visionando le telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'aggressione.