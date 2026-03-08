Giornata della donna la dottoressa Von Wunster | Solitudine e isolamento gravi criticità
Durante la Giornata della donna, la dottoressa Silvia Von Wunster, responsabile della Ginecologia all’Ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo, ha evidenziato che le principali criticità per le donne sono solitudine e isolamento. Ha sottolineato l’importanza di ascoltare le pazienti di tutte le età, indicando che queste problematiche rappresentano le sfide più rilevanti che affrontano attualmente.
La dottoressa Silvia Von Wunster, direttore della struttura complessa di Ginecologia dell’Ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo, illustra le principali esigenze delle pazienti di ogni età “Le donne hanno bisogno di essere ascoltate. Solitudine e isolamento sono le criticità maggiori”. Così la dottoressa Silvia Von Wunster, direttore della struttura complessa di Ginecologia dell’Ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo, illustra le principali esigenze delle pazienti di ogni età. In occasione della giornata internazionale della donna, che ricorre ogni anno l’8 marzo, l’abbiamo intervistata chiedendole un parere sulle problematiche più urgenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Tlon sull'isolamento sociale: «Siamo sempre più connessi e sempre più soli. Ecco che cosa si può fare per contrastare la pandemia della solitudine»Questo articolo sull'isolamento sociale è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026.
Solitudine malattia mondiale, ecco cosa provoca. Lo psicologo: ma esiste anche l’isolamento feliceRoma, 22 dicembre 2025 - A Natale, con l'obbligo di essere felici, sentiamo di più la solitudine, per gli scienziati vera e propria malattia sociale...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giornata della.
Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Giornata internazionale della donna; Giornata della Donna 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere; Marzo delle donne, un mese di iniziative a Pisa.
Giornata internazionale della donna: che cos'era il patriarcato? - Focus.itNella Giornata internazionale della donna ripercorriamo le tappe dell'emancipazione dal patriarcato. In Italia la svolta arrivò con la riforma del 1975, che assegnò pari diritti a tutto il nucleo fami ... focus.it
Perché la Giornata della donna si celebra l'8 marzo?????~???u0013???b???y??^.Ucu001c??/?u0002m??L??????Du0012??ByO?s&cl??u000e??b? ['???]?D??HE??n?? [?LQ?,???u001f\??:? {?????k?Nu001f?????u0014??u0018?b?u0013?M?zz ?Z?J?????Kv?'_??-t?o??? {?6Ou0018,. ansa.it
Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, si registra un nuovo episodio di violenza contro la classe arbitrale. A farne le spese è una direttrice di gara di appena 17 anni, prima insultata da un dirigente e poi colpita con schiaffi al volto e un pugno - facebook.com facebook
Giornata di preghiera e digiuno per la pace: l'adesione della Diocesi di Chiavari x.com