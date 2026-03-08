Giornata della donna la dottoressa Von Wunster | Solitudine e isolamento gravi criticità

Durante la Giornata della donna, la dottoressa Silvia Von Wunster, responsabile della Ginecologia all’Ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo, ha evidenziato che le principali criticità per le donne sono solitudine e isolamento. Ha sottolineato l’importanza di ascoltare le pazienti di tutte le età, indicando che queste problematiche rappresentano le sfide più rilevanti che affrontano attualmente.