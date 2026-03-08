In occasione della Giornata della Donna 2026, il Parlamento europeo ha ospitato un dibattito dedicato ai diritti delle donne, alla democrazia e alle sfide legate alla digitalizzazione. Diversi rappresentanti hanno partecipato per discutere delle questioni più urgenti che coinvolgono le donne nell’Unione europea, evidenziando l’importanza di affrontare queste tematiche nel contesto attuale.

Giornata della Donna 2026: al Parlamento europeo un confronto su diritti, democrazia e sfide digitali. Per celebrare la Giornata della Donna 2026, il Comitato per i Diritti delle Donne e l’Uguaglianza di Genere (FEMM) del Parlamento europeo riunirà a Bruxelles deputati europei e parlamentari nazionali per un confronto ad alto livello dedicato a “Diritti delle donne e democrazia: combattere stereotipi, disinformazione e violenza nell’era digitale”. L’incontro si terrà giovedì 5 marzo, dalle 9:00 alle 12:30, nell’edificio Antall del Parlamento europeo, con possibilità di seguire i lavori anche in streaming. Un’apertura simbolica: il messaggio della Presidente Metsola. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giornata della Donna 2026: diritti e democrazia in UE

Leggi anche: 1946–2026: la Costituzione come fondamento vivo della democrazia e dei diritti

Giornata internazionale dei diritti della donna, ActionAid porta a Milano il Museo del PatriarcatoIn occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, arriva a Milano il Mupa, il museo nato a Roma lo scorso 25 novembre, che racconta...

Elenin odkaz - Elena Márothy Šoltésová – Rozhlasová hra SK

Una raccolta di contenuti su Giornata della Donna.

Temi più discussi: 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne 2026; Giornata della Donna 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere; 8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, per non dimenticare; Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della Donna.

Perché l’8 marzo è la Giornata internazionale della donnaL’8 marzo è per molti la festa della donna, ma è più corretto chiamarla col suo nome ufficiale: Giornata internazionale della donna. Oltre che una celebrazione dell’importanza dei diritti delle donn ... ilpost.it

Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2026: gli eventi a Milano, dal corteo al flash mob fino ai musei gratisLa manifestazione organizzata dal collettivo ‘Non Una di Meno’ e lo sciopero di lunedì 9 marzo. Ma anche l’appuntamento con Jo Squillo al ‘Wall of Dolls’ e l’apertura del Museo del Patriarcato alla Fa ... ilgiorno.it

Messaggi e riflessioni nel giorno della Giornata internazionale della donna: dal lavoro alla parità salariale, fino alla lotta ai femminicidi. In Sicilia i sindacati richiamano l’attenzione su precarietà e divari retributivi - facebook.com facebook