Dopo il video in cui Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e sostenitore del partito forzista, si è confrontato con Woodcock, sono emerse alcune reazioni. Mulè ha commentato sui social che l’atmosfera ricorda il Natale e ha condiviso le comunicazioni ricevute in seguito allo scontro. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi utenti e ha generato discussioni online.

Il video dello scontro tra Giorgio Mulè, vicepresidente forzista della Camera e strenuo sostenitore del Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia (la cosiddetta riforma Nordio, in votazione il 22 e 23 marzo 2026), e il pm Henry John Woodcock, ospite di Piazzapulita su La7 il 5 marzo 2026, è diventato virale: ha superato 1,5 milioni di visualizzazioni su Instagram e quasi 3 milioni complessivi sugli altri account.Lo scontro è partito con la domanda sarcastica: "Dottor Woodcock ma lei ha un fratello gemello?". Mulè, reduce dal faccia a faccia con il magistrato noto per inchieste come Vallettopoli e P4, come riporta ilCorriere, ha festeggiato il successo mediatico: "Sembra Natale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgio Mulè: "Sembra Natale, chi mi ha scritto", cos'è successo dopo il video-scontro con Woodcock

Referendum, Mulè smaschera Woodcock in diretta: “Lei ha gemelli?”I magistrati, fin dall’inizio della campagna elettorale, si stanno spendendo con enormi forze per il “no” al referendum sulla Giustizia per la...

Leggi anche: Daniela Gazzano che ha scritto un libro con il battito delle ciglia, «Mia figlia mi chiese perché non ero come le altre mamme: ho voluto spiegarle ciò che mi era successo»

Tutto quello che riguarda Giorgio Mulè.

Discussioni sull' argomento Mulè, il paladino del Sì e la sfida virale con Woodcock (che lo aveva intercetta­to); Referendum, Bonaccini getta la maschera: Serve che prevalga il no, una sconfitta per Meloni | Libero Quotidiano.it; Tomaso Montanari, l'insulto-choc: Meloni e Nordio banditi che manomettono la Costituzione | Libero Quotidiano.it.

Chi è Giorgio Mulè, il parlamentare che ha zittito in tv il pm Henry John Woodcock: il video viraleIl rappresentante di Forza Italia ha stravinto il confronto televisivo con il magistrato delle inchieste su Vallettopoli e sulla P4 ... tag24.it

Autonomia, terzietà, sorteggio del Csm: la riforma della Giustizia spiegata “semplice” dal Vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, ospite a Piazzapulita, La7. - facebook.com facebook

Probabilmente avrete già visto alcuni highlights di questo confronto sul referendum tra Giorgio #Mulè e il Pm John #Woodcock (vietato ai minori tradurlo dall’inglese). Io voglio proporvi la versione estesa, da gustare stasera con un buon bicchiere di vino. Poi d x.com