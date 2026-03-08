Giorgio Manetti e Gemma Galgani | un inaspettato ritorno di fiamma
Giorgio Manetti, ex cavaliere fiorentino, ha annunciato un ritorno di fiamma con Gemma Galgani, protagonista del trono over di una nota trasmissione televisiva. Manetti ha rotto il silenzio e ha proposto una svolta significativa nella loro relazione. La notizia è stata diffusa attraverso un articolo pubblicato da Novella 2000.
Il mondo del gossip torna a infiammarsi per una delle coppie più amate e discusse della televisione italiana. Giorgio Manetti ha deciso di affidare al settimanale Eva3000 una serie di riflessioni che sembrano riaprire un portone chiuso ormai da dieci anni. Era il lontano 4 settembre 2015 quando la storia d'amore con Gemma Galgani naufragò in diretta nazionale segnando un punto di non ritorno che portò lo share del programma di Maria De Filippi a vette mai viste prima.
Quella tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani, protagonisti storici del trono over di Uomini e Donne, è una di queste.
A distanza di molti anni, una delle storie più seguite e discusse di Uomini e Donne torna improvvisamente al centro dell'attenzione.
