Giorgia Meloni l' ultima delle toghe? No al trattenimento di un immigrato stupratore di minore

Il ministro dell’Interno ha affermato che l’Italia non intende coinvolgersi nel conflitto in corso e sta concentrando la sua presenza nei Paesi del Golfo, rispondendo a un attacco con missili e droni da parte dell’Iran. In un’intervista, ha anche commentato la posizione sulla detenzione di un immigrato accusato di aver stuprato una minore, dichiarando che non dovrebbe essere trattenuto.

"L'Italia non è parte del conflitto, non intende essere parte del conflitto. Noi ci stiamo limitando a rafforzare la nostra presenza nei Paesi del Golfo che sono stati attaccati dall'Iran con missili, con droni, ma solo a scopo difensivo. Una decisione che nasce dal bisogno che noi abbiamo di proteggere le decine di migliaia di italiani che sono presenti nell'area, oltre che i nostri contingenti militari". Lo ha ripetuto Giorgia Meloni nell'intervista a Mario Giordano in onda a Fuori dal Coro. "Noi abbiamo circa duemila soldati dislocati in quella regione - ha aggiunto la premier -. Dopodiché quelle sono anche nazioni con le quali noi abbiamo sicuramente ottimi rapporti, ma che sono anche vitali per i nostri interessi energetici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Meloni balla sul palco di Atreju al coro di “Giorgia, Giorgia!”. “Mi ripagate delle notti insonni” (video)Il coro scatta appena la Meloni sale sul palco per il comizio finale: “Giorgia, Giorgia!”.

Atreju 2025, al via l’ultima giornata: si chiude con l’intervento di Giorgia Meloni (segui la diretta streaming)Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri).

