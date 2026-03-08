Giorgetti e Lollo allo stadio per il rugby Intergruppo per il Sì

Ieri allo stadio Olimpico, l’Italia del rugby ha vissuto una giornata memorabile con una tribuna speciale: tra il pubblico c’erano il ministro e un rappresentante politico noto come “Lollo”. La partita ha attirato l’attenzione di molti tifosi e appassionati, mentre sul campo si sono affrontate le squadre nazionali, regalando uno spettacolo di grande intensità. La presenza dei due politici ha attirato l’interesse dei media e dei presenti.

La storica impresa dell'Italia del rugby all'Olimpico ha avuto una tribuna d'eccezione, ieri: non soltanto era presente ad assistere al match il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, impegnato tra una telefonata e l'altra con la premier per risolvere la questione accise e prezzi della benzina, ma anche il collega dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, oltre al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Grande festa, poi, dei tifosi al Peroni Terzo Tempo Village, animato fin dal pre-partita da musica, incontri e intrattenimento. Mancano 14 giorni al referendum sulla giustizia e al teatro Parenti di Milano si stanno definendo gli ultimi dettagli per la manifestazione del Sì organizzata da Fratelli d'Italia.