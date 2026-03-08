Germania elezioni in Baden-Wuerttemberg | Verdi avanti alla Cdu le proiezioni
Nelle elezioni tenutesi oggi nel Baden-Wuerttemberg, le prime proiezioni delle emittenti ARD e ZDF indicano i Verdi in testa rispetto alla Cdu. I risultati si basano sugli exit poll e riflettono una tendenza emersa durante la giornata di voto. La consultazione coinvolge diversi partiti e si svolge in un contesto di scrutinio che sta ancora procedendo.
(Adnkronos) – Verdi avanti alla Cdu. Le prime proiezioni delle emittenti tedesche ARD e ZDF confermano le tendenze individuate dagli exit poll alle elezioni celebrate oggi domenica 8 marzo nel Land del Baden-Wuerttemberg in Germania. Il partito dei Verdi, secondo le due emittenti, ottiene 31,8 (Ard) 31,7% (Zdf), la Cdu: 29,3 30,3%, la Spd: 5,5. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Elezioni regionali in Baden-Württemberg, exit poll: Verdi in testa con il 31,5%, Afd raddoppia i voti e vola al 18%I Verdi risultano in testa alle elezioni statali nel Baden-Württemberg, secondo le prime proiezioni diffuse dopo la chiusura delle urne.
Leggi anche: Germania, la Cdu di Merz verso la sconfitta nel primo test regionale: Verdi primi, terza Afd che quasi raddoppia i consensi
Tutto quello che riguarda Germania elezioni in Baden Wuerttemberg....
Temi più discussi: Il cuore produttivo della Germania al voto con il brivido; Germania, al via 'Superanno elettorale': oggi al voto il Baden-Wuerttenberg, perché è un test per Berlino; Elezioni in Germania, la sinistra rischia la sconfitta nell’Autoland; È Stoccarda ma sembra Detroit: Con la crisi dell’auto vola l’Afd.
Secondo gli exit poll i Verdi hanno vinto le elezioni nello stato tedesco del Baden-WürttembergDomenica in Germania si è votato per il rinnovo del parlamento e del governo nello stato tedesco occidentale del Baden-Württemberg, uno dei 16 stati federati della Germania. I seggi hanno chiuso alle ... ilpost.it
Germania, exploit di AfD nelle elezioni del Baden-Wuerttemberg. Primi i Verdi«Abbiamo ottenuto un risultato elettorale meraviglioso», ha detto il co-leader del partito tedesco AfD Tino Chrupalla. I Verdi sono in vantaggio con il 31.5 per cento ... editorialedomani.it
Exit poll in Baden-Wuerttemberg, in Germania: Verdi in vantaggio con il 31,5%. Adf terza, guadagna oltre 8 punti al 18%. Cdu al 30,5% #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/08/in-germania-vota-il-baden-wuerttemberg-testa-a-testa-fra-verdi-e - facebook.com facebook
Elezioni regionali in Baden-Württemberg. Grande successo dei Verdi. AfD al terzo posto. x.com