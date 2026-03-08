Germania elezioni in Baden-Wuerttemberg | Verdi avanti alla Cdu le proiezioni

Nelle elezioni tenutesi oggi nel Baden-Wuerttemberg, le prime proiezioni delle emittenti ARD e ZDF indicano i Verdi in testa rispetto alla Cdu. I risultati si basano sugli exit poll e riflettono una tendenza emersa durante la giornata di voto. La consultazione coinvolge diversi partiti e si svolge in un contesto di scrutinio che sta ancora procedendo.