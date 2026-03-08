Genova muore 86enne accoltellata | indagato il figlio

A Genova, un’86enne è stata trovata senza vita nella sua abitazione con ferite da arma da taglio. Le forze dell'ordine hanno iscritto nel registro degli indagati il figlio della donna, che risulta coinvolto nelle indagini in corso. La scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio di ieri e sulla scena sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’era più nulla da fare.

Una donna è stata trovata morta nella sua casa a Genova. L'omicidio sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio al culmine di una lite con una serie di coltellate: il figlio è stato rinvenuto con gli abiti sporchi di sangue Oggi è la celebrazione della donna, ricorre la Giornata Internazionale della donna, nonostante ciò le notizie di femminicidi non sembrano placarsi, nemmeno in un giorno importante come questo. Poco fa a Genova, in via San Felice, nel quartiere di Molassana, è stato rinvenuto il corpo di una donna trafitta da diverse lame. Stando alle prime ipotesi si tratta di omicidio. La signora è stata rinvenuta in casa propria ed avrebbe circa 86 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Genova, muore 86enne accoltellata: indagato il figlio Donna accoltellata a Palermo, indagato in carcere: “Non ha ricambiato il mio sguardo”Palermo è scossa dall'aggressione di Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, colpita alla schiena con un’arma da taglio in pieno centro, in via Libertà. Roma, investita da un’auto mentre attraversa la strada: 86enne muore ai Parioli(Adnkronos) – Un'anziana di 86 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina in viale Parioli a Roma.