Genova donna 86enne uccisa a coltellate nel quartiere di Molassana sospettato il figlio 52enne con problemi psichiatrici - VIDEO

A Genova, una donna di 86 anni è stata uccisa a coltellate nel quartiere di Molassana. Il sospettato è il suo 52enne figlio, che ha problemi psichiatrici. Gli agenti lo hanno trovato mentre indossava vestiti diversi da quelli abitualmente usati e lo hanno portato in questura. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il figlio è stato portato in questura dopo che gli agenti lo hanno trovato mentre indossava vestiti sporchi di sangue nell'appartamento dove è avvenuto l'accoltellamento Nel pomeriggio una signora di 86 anni è stata trovata senza vita con diverse ferite da arma da taglio in un appartamento