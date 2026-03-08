Genova choc | anziana trovata accoltellata in casa sospettato il figlio con i vestiti sporchi di sangue

A Genova, nel quartiere Molassana, un'anziana di 86 anni è stata trovata morta nella sua casa con ferite da arma da taglio. Il sospettato principale è il suo figlio, i cui vestiti erano sporchi di sangue al momento dell’intervento. La scena del delitto ha portato gli investigatori a concentrare le indagini sulla famiglia. La donna era conosciuta nel quartiere come Maria “Mariuccia” Marchetti.

Chi era Maria "Mariuccia" Marchetti, la donna trovata morta a Genova. Un pomeriggio qualunque si è trasformato in una tragedia familiare nel quartiere Molassana di Genova, dove una donna di 86 anni, Maria "Mariuccia" Marchetti, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Il corpo dell'anziana presentava diverse ferite da arma da taglio, un dettaglio che ha immediatamente fatto scattare le indagini per omicidio. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio all'interno di un appartamento di via San Felice, nella zona collinare del quartiere. A lanciare l'allarme è stato il figlio maggiore della donna, un uomo di 62 anni, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la madre da alcuni giorni.