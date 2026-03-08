Genova accusato di molestare le allieve durante gli allenamenti maestro di tennis di 65 anni finisce ai domiciliari

Un maestro di tennis di 65 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Genova, accusato di aver molestato sei allieve tra gli 11 e i 15 anni durante gli allenamenti. Le ragazzine hanno presentato le denunce, mentre l'uomo si è difeso dichiarando di essere innocente. L’indagine prosegue per fare chiarezza sui fatti contestati.

Un maestro di tennis di 65 anni è agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale ai danni di alcune sue allieve. La misura è stata chiesta dalla procura di Genova, ed è stata eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Genova nei giorni scorsi. L'indagine è partita dopo la denuncia dei genitori di una delle vittime. Tutte giovanissime, tra gli 11 e i 15 anni, almeno sei secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. I loro racconti sono simili tra loro: l'istruttore, che ai tempi lavorava in un circolo del ponente genovese, le avrebbe più volte palpeggiate durante gli esercizi, chiedendo loro di sedersi sulle sue ginocchia e tentando di baciarle.